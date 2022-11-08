Услуги Деда Мороза и Снегурочки в Петербурге подорожали на 20%

В Петербурге стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки нынешней зимой вырастет минимум на 20%. Об этом «Невским новостям» заявил эксперт по массовым мероприятиям и праздникам Денис Поничев.

При этом, по мнению эксперта, заработок артистов может оказаться ниже ожидаемого. Это связано с тем, что открытых публичных масштабных мероприятий в этом году не будет. Однако детские праздники — это традиция. Поэтому артисты уже вовсю готовятся к елкам и продумывают праздничную программу.

В настоящее время в среднем визит Деда Мороза до 18 декабря продолжительностью до 15 минут обойдется петербуржцам в 2000 рублей, если компанию ему составит Снегурочка — 3000. В детский сад зимние волшебники готовы прийти за 4000, а посетить корпоратив — за 8000. После 18 декабря цены вырастут в разы.