Жители Ленобласти собрали корм и лекарства для животных из приюта в Луганске

Автор: Сергей Агутин
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Жители Ленинградской области пришли на помощь животным, которые оказались в приютах на территории Донбасса, собрали корм, лекарства и многое другое. Посылки отправились в Луганск.

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Фото: Народный Фронт Ленинградской области

В сборе вещей поучаствовали сотрудники Комитета по ветеринарии и Управления федерального казначейства по Ленинградской области. Удалось собрать лекарства, корма, наполнители – все самое нужное для животных.

Доставку груза обеспечила волонтер Елена Ефремова. Посылки уже передали в приют «Счастливы вместе». Курировал сбор Народный Фронт Ленинградской области.

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