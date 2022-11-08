Жители Ленинградской области пришли на помощь животным, которые оказались в приютах на территории Донбасса, собрали корм, лекарства и многое другое. Посылки отправились в Луганск.
В сборе вещей поучаствовали сотрудники Комитета по ветеринарии и Управления федерального казначейства по Ленинградской области. Удалось собрать лекарства, корма, наполнители – все самое нужное для животных.
Доставку груза обеспечила волонтер Елена Ефремова. Посылки уже передали в приют «Счастливы вместе». Курировал сбор Народный Фронт Ленинградской области.
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