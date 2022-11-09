Фото: жители Луги собрали участникам СВО столько полезных вещей, что потребовалось пять грузовиков

Из Луги на Донбасс отправилась очередная автоколонна с гуманитарным грузом для военнослужащих. В коробках – одежда, медикаменты, продукты, оборудование и личные посылки.

Жители Луги собрали нижнее и термобелье, дождевики, балаклавы, перчатки, форму, обувь, средства личной гигиены, медикаменты, продукты питания. Например, только носков собрано 11,6 тысяч пар. Банок тушенки – около двух тысяч. Тысячи упаковок лапши быстрого приготовления, кондитерских изделий, чая, кофе и табачной продукции и пр.

Военнослужащим также передали палатки УСТ-56, газовые плитки и баллоны к ним, генераторы, автономные отопители, радиостанции, приборы для подавления квадрокоптеров, метеостанции, квадрокоптеры, тенты, бинокли.

Оборудования, вещей и продуктов было так много, что на его перевозку потребовалось пять грузовых машин. На фронт из Луги также прибыли шесть автомобилей, переделанных для выполнения задач СВО.

«Спасибо, земляки! Знакомые, незнакомые, молодые, взрослые, дети – все, кто объединился, кому не все равно, кто дарит тепло и внимание нашим воинам – письмом, рисунком, связанными носками, сшитым дождевиком, кто потрудился и приобрёл на заработанное нужные вещи, а кто-то помолился. Я вами горжусь и глубоко уважаю!» – сказал глава администрации Лужского района Юрий Намлиев