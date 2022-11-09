Фото: жители Луги собрали участникам СВО столько полезных вещей, что потребовалось пять грузовиков

Из Луги на Донбасс отправилась очередная автоколонна с гуманитарным грузом для военнослужащих. В коробках – одежда, медикаменты, продукты, оборудование и личные посылки.
Жители Луги собрали нижнее и термобелье, дождевики, балаклавы, перчатки, форму, обувь, средства личной гигиены, медикаменты, продукты питания. Например, только носков собрано 11,6 тысяч пар. Банок тушенки – около двух тысяч. Тысячи упаковок лапши быстрого приготовления, кондитерских изделий, чая, кофе и табачной продукции и пр.
Военнослужащим также передали палатки УСТ-56, газовые плитки и баллоны к ним, генераторы, автономные отопители, радиостанции, приборы для подавления квадрокоптеров, метеостанции, квадрокоптеры, тенты, бинокли.
Оборудования, вещей и продуктов было так много, что на его перевозку потребовалось пять грузовых машин. На фронт из Луги также прибыли шесть автомобилей, переделанных для выполнения задач СВО.