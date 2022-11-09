На решение проблем обманутых дольщиков в Ленобласти потребуется около 9 млрд рублей

Средства направят на завершение строительства порядка 40 проблемных домов, а также выплаты компенсаций.

В ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2023 год первый зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета финансов Роман Марков рассказал, что на решение проблем обманутых дольщиков в Ленобласти потребуется ещё 8,6 млрд рублей в 2023 году, пишет ТАСС.

Марков отметил, что на данный момент в региональном бюджете предусмотрено свыше 11 млрд рублей на решение проблем дольщиков. Не смотря на это Ленобласть столкнется с недофинансированием в следующем году из-за изменения цен на стройматериалы и работы.

В следующем году на проблемы дольщиков выделят 3,9 млрд рублей. Часть средств будет получена с продажи квартир, которые не идут дольщикам, а также от продажи земельных участков.