«АРТ Стомус» во Всеволожском районе замещает импортные компоненты для стоматологии

Новый завод имплантационных систем для стоматологии в посёлке Стеклянный производит из отечественного сырья шестую часть потребности российского рынка.

С работой предприятия во время своего рабочего визита во Всеволожский район ознакомился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На заводе разрабатывают и изготавливают отечественные имплантационные системы и компоненты для нужд стоматологии и зуботехнической отрасли.

«Это уникальное предприятие, где не просто заместили импортный продукт, а с нуля при поддержке научных центров разработали собственные, отечественные, технологии, воссоздали полный цикл производства. Таких заводов в России единицы», – сказал Александр Дрозденко.

Строительство предприятия началось в 2016 году, выпуск тестовой продукции был налажен в 2019 году. Как отметили в компании «АРТ Стомус», сложнее всего было найти поставщика титанового прутка для имплантов. Партнера нашли в городе Глазов Республики Удмуртия.