В Латвии снесли памятник русскому солдату «Алёша»

В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям Резекне. Это последний большой монумент Красной армии в республике, сообщил портал Baltnews.

Мемориал установили в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, в народе он известен под названием «Алёша».

В Латвии остались еще четыре мемориала красноармейцам. Власти намерены демонтировать их до 15 ноября.