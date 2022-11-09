Новый температурный рекорд зафиксировали в Петербурге в среду

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1926 году.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, в среду, 9 ноября, в городе был зарегистрирован новый температурный рекорд.

Днем в 14:00 9 ноября воздух прогрелся до +9,4 градуса, в то время как в 1926 году температура составила +9,3 градуса, пишут Невские Новости.

Отмечается, что циклон «Филомена» продолжит нагревать воздух в Северной столице.