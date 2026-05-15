Новый спортивный объект появится на улице Гагарина, а заказчиком строительства выступит местная районная администрация. Разрешение на строительство уже выдано.

В здании будут предусмотрены универсальный игровой зал для занятий баскетболом, бадминтоном и волейболом, а также залы для хореографии, пауэрлифтинга, аэробики и тренажёрного направления. Кроме того, в составе комплекса появятся раздевальные, душевые, медицинский кабинет, помещения для тренеров, административные и технические зоны.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что Лодейное Поле живёт спортом — здесь работают спортивная школа, футбольные команды, секции волейбола, хоккея и лыжных гонок, а также занятия для старшего поколения.

«Новый ФОК даст этой энергии современное пространство, которое будет работать круглый год: универсальный игровой зал, малые залы, тренажёрное направление, фитнес, аэробику и доступную среду для маломобильных жителей. Это объект ежедневного спроса для тренировок, соревнований, занятий после школы и активного долголетия», — подчеркнул Барановский.

