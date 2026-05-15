В Лодейном Поле построят ФОК с универсальным игровым залом

Новый спортивный объект появится на улице Гагарина, а заказчиком строительства выступит местная районная администрация. Разрешение на строительство уже выдано.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В здании будут предусмотрены универсальный игровой зал для занятий баскетболом, бадминтоном и волейболом, а также залы для хореографии, пауэрлифтинга, аэробики и тренажёрного направления. Кроме того, в составе комплекса появятся раздевальные, душевые, медицинский кабинет, помещения для тренеров, административные и технические зоны.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что Лодейное Поле живёт спортом — здесь работают спортивная школа, футбольные команды, секции волейбола, хоккея и лыжных гонок, а также занятия для старшего поколения.

«Новый ФОК даст этой энергии современное пространство, которое будет работать круглый год: универсальный игровой зал, малые залы, тренажёрное направление, фитнес, аэробику и доступную среду для маломобильных жителей. Это объект ежедневного спроса для тренировок, соревнований, занятий после школы и активного долголетия», — подчеркнул Барановский.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Мужчина откусил оппоненту ухо во время драки возле бара в Петербурге

Мужчину задержали после драки возле бара на улице Жуковского в Санкт-Петербурге в ночь на 14 мая.

Фото: Росгвардия

По предварительным данным, 27-летний местный житель вышел из дома, чтобы сделать замечание компании посетителей бара, которые шумели на улице.

Словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта мужчина избил 24-летнего оппонента и укусил его за ухо.

Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию части ушной раковины. Мужчину госпитализировали. Задержанного доставили в отдел полиции росгвардейцы.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

