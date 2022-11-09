Петербуржцы стали тратить меньше денег в магазинах

Петростат опубликовал свежий отчет о тратах петербуржцев за III квартал 2022 года. Выяснилось, что жители Северной столицы сократили свои расходы на непродовольственные товары.

В III квартале на непродовольственные товары было потрачено 99 млрд рублей, что меньше, чем в прошлом году за тот же периоде на 27,4%.

Отмечается, что траты на продукты питания увеличились и составили 58,6 млрд рублей, что на 3,7% выше прошлогоднего показателя.

Оборот непродовольственных товаров сократился на 15,8%, а в продовольственном секторе вырос на 2,6%.

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Также выросли траты жителей и гостей Петербурга на кафе и рестораны. В III квартале сумма потраченного достигла 109,1 млрд рублей, и превысила показатель прошлого года на 5,3%. Если верить Петростату, за сентябрь оборот общепита вырос на 2,5%.