В Выборге завершились съемки сериала про «Короля и Шута»

В Выборге Ленобласти завершились съемки сериала о панк-группе «Король и Шут». Премьера состоится в 2023 году.

В сериале расскажут о создании группы, ее пути к славе и гибели фронтмэна Михаила Горшенева в 2013 году. Частью сюжета станет фэнтези-линия, в которой примут участие сказочные персонажи из треков «Короля и Шута».

Главные роли исполнили: Константин Плотников, Влад Коноплев, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Лера Зоидова, Дарья Мельникова, Вера Вольт и другие. Шоураннером проекта выступает Дмитрий Нелидов, режиссером Рустам Мосафир.

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Съемки сериала продолжались четыре месяца, и 9 ноября стал финальным днем. Кииногруппа работала не только в Ленобласти, но и Петербурге.

Премьера сериала запланирована на «Кинопоиске» в 2023 году.