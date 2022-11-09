Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зеленому дню

В Зелёный день к своему дню рождения Сбер повышает ставку по линейке СберВкладов — в банке это самые выгодные депозитные продукты с возможностью пополнения.

Если открыть вклад на 3 года, то для владельцев годовой подписки СберПрайм+ ставка вырастет с 7,2 до 8,5% годовых, а для остальных клиентов — с 6,2 до 7,5% годовых, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Открыть вклады по самой высокой ставке можно с 10 ноября.

Минимальная сумма открытия вклада — 100 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Проценты начисляются в конце срока. Вклад можно открыть как в офисах банка, так и в СберБанк Онлайн — в последнем случае ставка может быть выше.

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Также Сбер продолжает совершенствовать свои депозитные продукты в китайских юанях. Промовклад в юанях можно открыть на срок до 36 месяцев. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч юаней, максимальная не ограничена.

Оформить вклад можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка. Предложение действует с 10 ноября 2022 года по 17 января 2023 года включительно.

Кроме того, с 10 ноября увеличен максимальный срок вклада «Новые возможности», который позволяет выгодно конвертировать доллары в юани или рубли. Теперь вклад можно открыть на срок до 3 лет.