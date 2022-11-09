Инвесторы ОЭЗ Усть-Луга получили налоговые льготы

Закон, предусматривающий налоговые преференции для резидентов особых экономических зон, созданных на территории, принят сразу в трёх чтениях
Как напомнили в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области, постановлением Правительства РФ №949 от 25 мая 2022 года в Ленинградской области создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Усть-Луга» на территории Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района. Согласно документу, здесь появится одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств – комплекс переработки этансодержащего газа, включающий два инвестиционных проекта: газохимический и газоперерабатывающий комплексы. Общий объём инвестиций в проекты составит 2,2 трлн рублей. Новые производства обеспечат работой 5,6 тысячи человек, а также позволят значительно увеличить объёмы переработки и российского экспорта газа и выпуска продукции сопутствующих производств с высокой долей переработки и добавленной стоимости.
В качестве якорных резидентов и управляющей компании определены ООО «Балтийский газохимический комплекс» (ООО «БХК»), ООО «РусХимАльянс» и ООО «Управляющая компания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга».
Устанавливаются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций на весь период функционирования ОЭЗ (49 лет), начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль: 5% — первые пять лет; 11% — с 6-го по 10-й годы, 13,5% — с 11-го года. Кроме того, на первые 10 лет резидент освобождается от уплаты налога на имущество организаций, с 11-го года – 2,2%. В результате прирост валового регионального продукта Ленинградской области составит более 300 млрд рублей в год (30% сегодняшнего ВРП), общие налоговые поступления – 2,36 трлн рублей (Ленобласти это принесет почти 1,5 трлн рублей). Срок окупаемости проектов оценивается в 6 лет.
Создание ОЭЗ приведет к увеличению объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров на сумму более 7 млрд евро ежегодно; обеспечению годовой переработки до 45 млрд куб.м сырьевого газа; обеспечению годового производства свыше 18 млрд куб.м сухого отбензиненного газа, более 13 млн тонн сжиженного природного газа, до 2,3 млн тонн сжиженных углеводородных газов, более 3 млн тонн этилена и 3 млн тонн базовых полимеров; увеличению российского экспорта сжиженного природного газа и сжиженных углеводородных газов на 30-40%.
В ходе обсуждения руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев поинтересовался стадией реализации и сроками введения объектов в эксплуатацию. По словам первого заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егора Мищерякова, ООО «БХК» продолжает строительство, сроки сдвинулись на полгода из-за проблем с логистикой по завозу оборудования. Что касается ООО «РусХимАльянс», где поменялся лицензиар, в настоящее время идет перепроектирование, в связи с чем сроки реализации проекта сдвинулись с середины 2025 на два года вперед.
Существуют ли риски бюджетной эффективности в связи с введением экономических санкций, поинтересовался депутат Александр Русских («Единая Россия»). На сегодняшний день в реализацию проектов не вложено ни копейки бюджетных средств, только частные инвестиции, отметил Егор Мищеряков.
Добавим, что размещение на территории Ленинградской области ОЭЗ обеспечит значительный экономический и социальный эффект для развития Ленинградской области за счет создания высокопроизводительных рабочих мест, привлечения новых инвестиций и налоговых поступлений. В свою очередь, для резидентов должны быть предоставлены налоговые льготы и таможенные преференции, минимизированы административные барьеры.
Законопроект принят сразу в трёх чтениях.