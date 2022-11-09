Инвесторы ОЭЗ Усть-Луга получили налоговые льготы

Закон, предусматривающий налоговые преференции для резидентов особых экономических зон, созданных на территории, принят сразу в трёх чтениях

Как напомнили в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области, постановлением Правительства РФ №949 от 25 мая 2022 года в Ленинградской области создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Усть-Луга» на территории Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района. Согласно документу, здесь появится одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств – комплекс переработки этансодержащего газа, включающий два инвестиционных проекта: газохимический и газоперерабатывающий комплексы. Общий объём инвестиций в проекты составит 2,2 трлн рублей. Новые производства обеспечат работой 5,6 тысячи человек, а также позволят значительно увеличить объёмы переработки и российского экспорта газа и выпуска продукции сопутствующих производств с высокой долей переработки и добавленной стоимости.

В качестве якорных резидентов и управляющей компании определены ООО «Балтийский газохимический комплекс» (ООО «БХК»), ООО «РусХимАльянс» и ООО «Управляющая компания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга».

Устанавливаются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций на весь период функционирования ОЭЗ (49 лет), начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль: 5% — первые пять лет; 11% — с 6-го по 10-й годы, 13,5% — с 11-го года. Кроме того, на первые 10 лет резидент освобождается от уплаты налога на имущество организаций, с 11-го года – 2,2%. В результате прирост валового регионального продукта Ленинградской области составит более 300 млрд рублей в год (30% сегодняшнего ВРП), общие налоговые поступления – 2,36 трлн рублей (Ленобласти это принесет почти 1,5 трлн рублей). Срок окупаемости проектов оценивается в 6 лет.

Создание ОЭЗ приведет к увеличению объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров на сумму более 7 млрд евро ежегодно; обеспечению годовой переработки до 45 млрд куб.м сырьевого газа; обеспечению годового производства свыше 18 млрд куб.м сухого отбензиненного газа, более 13 млн тонн сжиженного природного газа, до 2,3 млн тонн сжиженных углеводородных газов, более 3 млн тонн этилена и 3 млн тонн базовых полимеров; увеличению российского экспорта сжиженного природного газа и сжиженных углеводородных газов на 30-40%.

В ходе обсуждения руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев поинтересовался стадией реализации и сроками введения объектов в эксплуатацию. По словам первого заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егора Мищерякова, ООО «БХК» продолжает строительство, сроки сдвинулись на полгода из-за проблем с логистикой по завозу оборудования. Что касается ООО «РусХимАльянс», где поменялся лицензиар, в настоящее время идет перепроектирование, в связи с чем сроки реализации проекта сдвинулись с середины 2025 на два года вперед.

«За время, прошедшее с момента подачи нами заявки на создание особой экономической зоны в Правительство России и ее рассмотрения межведомственной комиссией 11 февраля, существенно изменилась геополитическая ситуация, все параметры проектов были утверждены в начале февраля, закон о налоговых льготах раньше мы внести не могли из-за процедурных моментов», — пояснил докладчик.

Существуют ли риски бюджетной эффективности в связи с введением экономических санкций, поинтересовался депутат Александр Русских («Единая Россия»). На сегодняшний день в реализацию проектов не вложено ни копейки бюджетных средств, только частные инвестиции, отметил Егор Мищеряков.

«Правительством РФ определена особая экономическая зона, где будут размещены крупные производства. В этой зоне мы предусматриваем налоговые преференции для инвесторов, прежде всего, по налогу на прибыль. Данным законопроектом мы подтверждаем наши публичные обещания, тем самым вселяем уверенность, что со стороны Ленинградской области для размещения производств созданы благоприятные условия», — подчеркнул председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин.

Добавим, что размещение на территории Ленинградской области ОЭЗ обеспечит значительный экономический и социальный эффект для развития Ленинградской области за счет создания высокопроизводительных рабочих мест, привлечения новых инвестиций и налоговых поступлений. В свою очередь, для резидентов должны быть предоставлены налоговые льготы и таможенные преференции, минимизированы административные барьеры.

Законопроект принят сразу в трёх чтениях.