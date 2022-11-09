В 2023 году по полису ОМС в Ленобласти можно будет получить услуг на большую сумму

Областные депутаты рассмотрели в первом чтении бюджет регионального Территориального фонда ОМС на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области, доклад представил его директор Александр Алексеев. Он отметил, что 27 октября в Госдуме был принят в первом чтении закон о бюджете федерального фонда, где изменились показания подушевого финансирования. Это значит, что региональным депутатом придется вносить изменения во втором чтении бюджета регионального ТФОМСа. Так, подушевой норматив на 2023 год устанавливается в сумме 15 823 рубля, что на 873 рубля больше, чем в сегодняшней редакции. В 2024 году эта цифра составит 16 966 рублей, а в 2025-м – 17 899 рублей.

Проект бюджета регионального ТФОМС утверждает такие основные характеристики, как прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС в сумме 35 377 296,8 тыс. рублей и общий объем расходов бюджета ТФОМС в сумме 35 377 296,8 тыс. рублей.

Предлагается утвердить общий объем доходов на 2024 год в сумме 37 481 967,2 тыс. рублей, расходов – 37 481 967,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 745,1 тыс. рублей.

Основными источниками дохода Территориального фонда ОМС Ленобласти являются субвенции из бюджета федерального фонда. Межбюджетные трансферты из областного бюджета составят почти 6 млрд рублей, основное – на выплату заработной платы медицинским работникам (5 млрд 139 млн.). Прочие доходы – это деньги, поступающие за медпомощь, оказанную гражданам РФ в медучреждениях Ленинградской области. Основная часть расходов (73%) идет на оплату медпомощи в областных медицинских организациях.

Александр Матвеев («Единая Россия») обратился с просьбой к директору фонда взять на контроль нарушение сроков предоставления услуг Всеволожской КМБ. По его словам, жители ждут записи на УЗИ больше месяца. Также его интересовало, насколько необходимы специалисты фонда, которые проводят экспертизу медицинской помощи. Вопрос был обоснован тем, что похожий функционал и у работников страховых компаний.

Александр Алексеев объяснил, что сотрудники разных организаций не дублируют функции друг друга:

Основной объем экспертиз по контролю качества оказанных медицинских услуг проводится страховыми организациями, – ответил он. – Экспертиза состоит из трех этапов, один из которых – медико-экономический контроль – проводит ТФОМС. Также сотрудники фонда проводят повторные экспертизы после страховых компаний по жалобам и обращениям, поступившим от граждан. Кроме того, в обязанности этих же сотрудников входит проведение экспертиз при межтерриториальных расчетах.

Александр Перминов («Справедливая Россия – За Правду») попросил обозначить динамику выдаваемых страховыми компаниями отказов в оплате медицинских услуг. По словам Александра Алексеева, таких случаев становится меньше.

Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев, как и его коллеги из Госдумы, высказался за прямое финансирование государственной медицинской сферы и озвучил решение фракции в этой связи не поддерживать законопроект.

Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Александр Петров («Единая Россия») отметил, что проект бюджета регионального Территориального фонда ОМС был подробно рассмотрен на заседании профильной комиссии.

К режиму второго чтения придется еще поработать, но предстоящие исправления будут позитивного характера: бюджет меняется в сторону увеличения, – добавил он.

В результате обсуждения Законодательное собрание Ленинградской области большинством голосов приняло законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в первом чтении.