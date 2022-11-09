Блогера Nekoglai выдворили из России после пародии на солдата из Ленобласти

Пресненский суд Москвы постановил депортировать блогера Nekoglai (настоящее имя — Николай Лебедев) за нарушение миграционного законодательства.

Также ему придется выплатить штраф в размере 5000 рублей. Такая санкция возможна, поскольку Лебедев – гражданин Молдавии.

Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором пехотинец Алексей из Ленобласти, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер «повторил» действия солдата, находясь дома и на ковре.

Видео: паблик Mash