Юридические лица Ленобласти могут получить субсидии от государства на газификацию

С такой просьбой депутаты Ленобласти обратились к главе региона

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, депутаты обратились к Губернатору 47 региона Александру Дрозденко по вопросу предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуальных домовладений в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Инициаторами обращения выступили депутаты Михаил Коломыцев, Александр Русских, Татьяна Бездетко, Саяд Алиев, Андрей Гардашников, Дмитрий Рытов, Олег Петров, Людмила Тептина и Александр Перминов. Они предлагают внести изменения в Порядок предоставления субсидии, утвержденный постановлением Правительства от 30 августа 2013 года № 282.

Законодатели считают, что установленное постановлением № 282 обязательное условие о регистрации собственника по месту жительства в индивидуальном домовладении сужает число случаев получения субсидий на возмещение части затрат по газификации домов, а также создает излишние бюрократические барьеры. Кроме того, высокая стоимость работ по подключению индивидуальных домовладений серьезно тормозит процесс проведения газификации в Ленинградской области, в связи с чем к депутатам Законодательного собрания поступает множество обращений граждан.

«У нас есть льготы на социальную газификацию для граждан, а также субсидии на работы по газификации для организаций и индивидуальных предпринимателей, но они полагаются только в том случае, если имеется договор с собственником, не менее одного года прописанным в домовладении. При этом многие ленинградцы проживают в районном центре и имеют загородный дом в Ленинградской области. Предлагаем для жителей нашего региона снять это требование, тем самым расширить круг получателей субсидии», — прокомментировал Михаил Коломыцев.

Учитывая высокую социальную значимость газификации, депутаты предлагают отменить требование о регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства в индивидуальном домовладении, при этом имеющих регистрацию по месту жительства на территории Ленинградской области не менее одного года на момент заключения договора на выполнение работ по газификации индивидуального домовладения.

Обращение было поддержано единогласно.