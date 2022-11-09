В Ленинградской областной больнице спасли 72-летнюю пенсионерку с увеличенным в три раза сердцем

Кардиохирурги Ленинградской областной больницы прооперировали 72-летнюю женщину с сильно запущенным пороком сердца. Операцию на орган нужно было делать еще 40 лет назад.

Диагноз врожденный порок сердца был поставлен женщине в возрасте 30 лет, тогда она отказалась от операции, поскольку ее ничего не беспокоило. С возрастом самочувствие ухудшалось: нарастала одышка, появились боли при физических нагрузках. При дообследовании врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца и отправили пенсионерку на операцию по коронарному шунтированию.

Во время операции врачи обнаружили, что сердце пациентки увеличено в размере почти в три раза. Несмотря на это операция прошла штатно. Пенсионерку уже выписали, сейчас она проходит реабилитацию.