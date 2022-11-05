Врачи Петербурга спасли пятимесячного мальчика из Луганска с редким пороком сердца

Врачи Педиатрического университета прооперировали пятимесячного мальчика с редкой формой порока сердца. Ребенок прибыл в Петербург из Луганска.

Мама мальчика забеспокоилась о его здоровье вскоре после выписки из роддома. Ребенок часто и тяжело дышал, а потом и вовсе начал бледнеть и даже синеть при плаче. Врачи диагностировали тотальный аномальный дренаж легочных вен. Без операции 80% детей с таким диагнозом умирают в первый год жизни. Младенца решили направить в Петербург, пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Операция длилась более пяти часов. Специалисты выполнили радикальную коррекцию пороков и восстановили анатомию сердца. Мальчик чувствует себя хорошо и уже отправлен домой.