Александр Дрозденко поздравил с профессиональным праздником полицейских Ленобласти

Губернатор Ленинградской области отметил, что в каждом подразделении МВД служат люди, увлеченные своим делом и переживающие за него. Каждое раскрытое ими преступление – это предотвращение десятков других. А каждый задержанный преступник – это покой для мирных, законопослушных граждан.

В полиции Ленинградской области работает немало женщин, которые разделяют с коллегами все опасности и превратности службы. Женщинам-полицейским, на плечах которых лежит серьезная ответственность, глава региона сказал отдельное «Спасибо».

Александр Дрозденко также выразил благодарность ветеранам милиции. Без их опыта и мудрого совета сложно представить успехи молодого поколения полиции.

«Спасибо всем вам за образцовую службу! Спасибо вашим семьям за надежный тыл! Желаю всем здоровья, успехов, карьерного роста, благополучия и мирного неба», – завершил поздравление Александр Дрозденко