Военные врачи рискнули жизнью и извлекли неразорвавшийся снаряд из тела российского военнослужащего

Автор: Сергей Агутин
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Бригада хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П. В. Мандрыка провела уникальную операцию по извлечению неразорвавшегося снаряда из тела российского военнослужащего.

Младший сержант Николай Пасенков поступил с проникающим ранением грудной клетки. Врачи установили, что боеприпас застрял между аортой и нижней полой веной в непосредственной близости от сердца.

Главной проблемой стал высокий риск детонации снаряда – это создавало угрозу для жизни не только пациенту, но и всей медицинской команде. Поэтому врачам пришлось носить бронежилеты на протяжении всей операции.

«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай Бог рванет», — рассказал Николай Пасенков

После того, как инородный объект был извлечен, пациента доставили в Москву. Сейчас он находится на реабилитации в Центральном военном госпитале и выражает благодарность выдающемуся профессионалу Дмитрию Киму, руководившему операцией.

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09.11.2022 103
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