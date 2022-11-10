Военные врачи рискнули жизнью и извлекли неразорвавшийся снаряд из тела российского военнослужащего

Бригада хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П. В. Мандрыка провела уникальную операцию по извлечению неразорвавшегося снаряда из тела российского военнослужащего.
Младший сержант Николай Пасенков поступил с проникающим ранением грудной клетки. Врачи установили, что боеприпас застрял между аортой и нижней полой веной в непосредственной близости от сердца.
Главной проблемой стал высокий риск детонации снаряда – это создавало угрозу для жизни не только пациенту, но и всей медицинской команде. Поэтому врачам пришлось носить бронежилеты на протяжении всей операции.
После того, как инородный объект был извлечен, пациента доставили в Москву. Сейчас он находится на реабилитации в Центральном военном госпитале и выражает благодарность выдающемуся профессионалу Дмитрию Киму, руководившему операцией.