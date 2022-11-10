ФАС предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5% с 1 декабря

В ФАС напомнили, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития Минэкономразвития.

ФАС России предложила повысить с начала зимы регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей, следует из проектов приказов регулятора. В сентябре Министерство экономического развития информировало о переносе индексации тарифов ЖКУ для населения с первого июля следующего года на первое декабря 2022-го. Как уточнялось, тарифы на газ для всех категорий потребителей увеличатся на восемь с половиной процентов.

В ФАС напомнили, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития Минэкономразвития. Индексация нужна для модернизации инфраструктуры и продолжения программы газификации.

В Минэнерго отметили, что индексация даст возможность поддерживать осуществление ремонтных и инвестиционных программ. Цены должны прийти к экономически обоснованному уровню, позволяющему бесперебойно добывать и направлять голубое топливо покупателям, формировать источники финансирования капитальных вложений. ФАС и Минэнерго заверили, что индексация тарифов на газ для граждан не превысит инфляцию. Обоснованность изменения тарифов на газ будут контролировать.