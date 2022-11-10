Путин поручил привести снабжение армии в соответствие с реальными потребностями

Автор: Гузель Галимова
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Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями, которые возникают в ходе спецоперации на Украине.

Соответствующий перечень поручений координационному совету опубликован на сайте Кремля. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Кроме того, правительство и Минобороны должны «сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств».

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