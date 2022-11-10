Минцифры 16 ноября перестанет принимать заявления на отсрочку от мобилизации IT-специалистов

Около пяти тысяч специалистов, получивших повестки, использовали имевшееся у них право на отсрочку.

Минцифры России на следующей неделе закроет на портале Госуслуг возможность подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов. Об этом сказал глава ведомства Максут Шадаев, пишет «Интерфакс». Закрытие сервиса произойдёт шестнадцатого ноября.

По словам Шадаева, шестьдесят пять ошибочно мобилизованных IT-специалистов после вмешательства Минобороны вернулись домой. Есть ещё ряд случаев, по которым разбираются.

Шадаев отметил, что около пяти тысяч специалистов, получивших повестки, использовали имевшееся у них право на отсрочку. Свыше половины всех обращений поступило в первую неделю после запуска сервиса об отсрочке на Госуслугах.