Юным петербуржцам станет проще найти работу

Автор: Анастасия Щербакова
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В Государственную Думу Российской Федерации внесли на рассмотрение федеральный закон, упрощающий процесс трудоустройства для несовершеннолетних.

Исследование депутатов Госдумы РФ показало, что в последнее время школьники особенно активно пытаются устроиться на работу, но сталкиваются с рядом трудностей. Так, работодатели не горят желанием нанимать школьников, поскольку боятся многочисленных проверок.

Федеральный закон отменяет обязательное разрешение опеки и оплаты работодателем медицинской комиссии, если у юного соискателя есть актуальные документы.

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