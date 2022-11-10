В Государственную Думу Российской Федерации внесли на рассмотрение федеральный закон, упрощающий процесс трудоустройства для несовершеннолетних.

Исследование депутатов Госдумы РФ показало, что в последнее время школьники особенно активно пытаются устроиться на работу, но сталкиваются с рядом трудностей. Так, работодатели не горят желанием нанимать школьников, поскольку боятся многочисленных проверок.

Федеральный закон отменяет обязательное разрешение опеки и оплаты работодателем медицинской комиссии, если у юного соискателя есть актуальные документы.