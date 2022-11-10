В Ленобласти 11 и 12 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду

По сообщению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленобласти ожидается сильный ветер.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 и 12 ноября на территории Ленинградской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Утром и днем в прибрежных районах скорость ветра может достигать 23 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9°C, днём +7…+12°C. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем — понижаться.