Жители Всеволожска смогут сдать на переработку автомобильные покрышки

Всеволожский район Ленобласти вновь примет участие в экологической акции.

С 15 ноября по 15 декабря жители Всеволожска смогут избавиться от старых автомобильных шин — их будут принимать в переработку. Покрышки можно сдать по следующему адресу: Всеволожск, улица Евграфова, напротив дома 37. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

К участию планируется привлечь как можно больше шиномонтажных центров. Шины пойдут на переработку в резиновую крошку. Такое покрытие используется на спортивных и детских площадках.