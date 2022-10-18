Жители Ленобласти направили на переработку 1243 тонны стекла и 400 тонн пластика

Столько вторсырья с момента старта проекта по раздельному сбору в регионе в декабре 2020 года собрали в 14 районах
Актуальный перечень адресов, где расположены специализированные накопители, будет опубликован до конца октября на сайте. Перечень будет пополнен новыми адресами в Бугровском, Муринском, Новодевяткинском и Сертоловском поселениях Всеволожского района.
Ранее стало известно, что жители нескольких поселений в Ленобласти не хотят сортировать мусор и бросают в желтые баки все подряд. Тем временем, направлять в переработку можно только пластик с маркировкой 1 и 2, то есть бутылки из-под воды, напитков, а также флаконы бытовой химии и канистры. Эта информация размещена на каждом баке. Теперь содержимое этих баков окажется на полигоне, а не в переработке, сообщает управляющая компания по обращению с отходами.
В прошлом 2021 году в 68 муниципальных образованиях Ленобласти появилось 820 новых контейнерных площадок. К 1 сентября 2021 года жителями Ленобласти было собрано и направлено на переработку 274 тонны стекла и 58 тонн пластика. В ближайших планах региона создание 11 новых точек сбора ненужных автомобильных покрышек.