Экс-главврач Кировской больницы Александр Жарков возглавил Комитет по здравоохранению Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Александр Жарков окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова и является кандидатом наук. Женат и воспитывает двоих дочерей. Проявил значительные организаторские способности в ходе пандемии COVID-19.

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Фото: пресс-служба ГБУЗ ЛО «Кировская КМБ»

Глава региона охарактеризовал Александра Жаркова как «профессионального управленца в медицине». Кандидатура направлена на согласование в Министерство здравоохранения.

Сергей Вылегжанин, руководивший комитетом по здравоохранению Ленинградской области в течение восьми лет, покинул пост 14 октября. Его должность временно занимал Егор Власов, ранее являвшийся заместителем председателя комитета.

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