Экс-главврач Кировской больницы Александр Жарков возглавил Комитет по здравоохранению Ленобласти

Александр Жарков окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова и является кандидатом наук. Женат и воспитывает двоих дочерей. Проявил значительные организаторские способности в ходе пандемии COVID-19.

Глава региона охарактеризовал Александра Жаркова как «профессионального управленца в медицине». Кандидатура направлена на согласование в Министерство здравоохранения.

Сергей Вылегжанин, руководивший комитетом по здравоохранению Ленинградской области в течение восьми лет, покинул пост 14 октября. Его должность временно занимал Егор Власов, ранее являвшийся заместителем председателя комитета.