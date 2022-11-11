В Белоруссии на смену McDonald’s придет «Вкусно — и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» выходит на рынок Белоруссии.

Соответствующий договор франчайзи был подписан с компанией, управляющей McDonald’s в Белоруссии. Изменения могут быть введены уже в ближайшие недели, сообщается на сайте сети быстрого питания в республике. При этом точная дата запуска «Вкусно — и точка» в стране не называется.

Компания пообещали сохранить все рабочие места при смене заведения, а также оставить качество и разнообразие блюд на прежнем уровне.