Светогорский ЦБК провел акцию для школьников «Неделя без турникетов»

В октябре на территории Ленинградской области прошла всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов». Сотни тысяч школьников и студентов региона приняли в ней активное участие. Не обошла акция стороной и НПАО «Светогорский ЦБК».

Десятки крупнейших производственных предприятий России, в числе которых «Выборгский судостроительный завод», «Киришинефтеоргсинтез», НПАО «Светогорский ЦБК» и другие, приняли на своих площадках школьные и студенческие группы. Ребята могли воочию оценить производственные процессы. И, что особенно интересно, под руководством опытных специалистов предприятий лично принять участие в изготовлении той или иной детали.

20 октября гостями целлюлозно-бумажного комбината в Светогорске (Выборгский район, Ленинградская область) стали ученики старших классов одной из школ Выборга. Ребят поприветствовали Олег Рыбников, исполнительный директор, и Ольга Пикалова, директор по управлению персоналом ЦБК.

Затем школьники отправились на экскурсию по предприятию, где их познакомили с работой бумагоделательных машин и производством листовой бумаги. Особое впечатление произвел масштаб бумагоделательной машины. Именно на этом слаженно работающем большом производственном комплексе выпускается бумага под брендом SvetoCopy. Ребята были удивлены тем, как много людей трудится на производственных участках светогорского предприятия.

Напомним, акция проводится дважды в год в рамках профориентационного проекта «Работай в России!». Основная цель — интерактивное «погружение» школьников и студентов в работу предприятий. Руководство и коллектив НПАО «Светогорский ЦБК» отметили важность такого интересного проекта, который не только позволяет расширить кругозор молодежи, но и дает возможность подрастающему поколению проникнуться духом ведущих российских предприятий, познакомиться с производственным процессом и пообщаться со специалистами из разных отраслей российской промышленности и экономики. И, в результате, помочь молодежи сделать выбор в пользу будущей профессии.