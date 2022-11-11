В Рапполово пьяный мужчина угнал машину друга и сразу же врезался на ней в стену магазина

В полицию Всеволожского района Ленобласти 11 ноября поступило сообщение об угоне автомобиля в деревне Рапполово.

51-летний коммерческий директор фирмы рассказал полиции, что днем 10 ноября его приятель, будучи пьяным, угнал его автомобиль Lada Granta, после чего сразу врезался в стену здания.

Охранник торговой точки задержал 41-летнего безработного жителя деревни и передал полиции. На мужчину был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.