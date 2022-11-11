Рост зафиксирован и относительно октября прошлого года: в этом году жители Северо-Запада за этот месяц оформили на 22% больше кредитов общей суммой 26 млрд рублей. Лидеры по кредитованию – Санкт-Петербург, Ленинградская и Архангельская области.

Текущие ставки, говорят в банке, позволяют сейчас людям вернуться к запланированным ранее, но не совершенным в силу внешних обстоятельств покупкам.

Кроме того, в Зелёный день — с 10 по 12 ноября — Сбер предлагает всем клиентам уникальную процентную ставку на первый месяц кредитования – 4% годовых.

Условия распространяются на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей.