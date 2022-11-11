Сбер на Северо-Западе выдал в октябре рекордное количество потребительских кредитов с начала 2022 года

Автор: Анастасия Щербакова
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Рост зафиксирован и относительно октября прошлого года: в этом году жители Северо-Запада за этот месяц оформили на 22% больше кредитов общей суммой 26 млрд рублей. Лидеры по кредитованию – Санкт-Петербург, Ленинградская и Архангельская области.

Текущие ставки, говорят в банке, позволяют сейчас людям вернуться к запланированным ранее, но не совершенным в силу внешних обстоятельств покупкам.

Кроме того, в Зелёный день — с 10 по 12 ноября — Сбер предлагает всем клиентам уникальную процентную ставку на первый месяц кредитования – 4% годовых.
Условия распространяются на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей.

кпупу
Фото: Сбербанк
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