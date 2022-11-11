Предприятия ФосАгро стали лауреатами Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли».

В частности, АО «Апатит» одержало победу в номинации «Предприятие устойчивого развития». Цель конкурса — популяризация принципов устойчивого развития и продвижение лучших практик, обеспечивающих высокий уровень защиты природной среды, охраны здоровья работников и формирование информационной открытости. Для определения лауреатов независимые эксперты провели глубокий анализ деятельности предприятий.

Подведение итогов конкурса было приурочено к юбилейному съезду Российского Союза химиков (РСХ). Отраслевой союз объединяет 350 компаний химпрома, и в этом году отметил свое 25-летие. Съезд РСХ стал одним из ключевых событий деловой программы Международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2022».

Председатель совета директоров ФосАгро Виктор Черепов поздравил РСХ с юбилеем и обратил внимание на то, что у ФосАгро долгая история в составе отраслевого союза. Он также выразил благодарность за поддержку, которую союз оказал за эти годы в реализации проектов компании.

ФосАгро и РСХ практически ровесники, поэтому большую часть этого длинного пути мы прошли вместе. Благодарны коллегам за дружную работу. Наша компания всегда ощущала заинтересованную поддержку при реализации своих проектов со стороны отраслевого объединения. Мы высоко ценим компетентный подход РСХ к устойчивому и сбалансированному развитию химического комплекса, повышению его системообразующей роли в российской экономике и достижению технологического суверенитета страны отметил Виктор Черепов

На выставке компания «ФосАгро» представила широкий ассортимент своей продукции для отечественных аграриев, включающий 55 марок минеральных удобрений, инновационные продукты и цифровые сервисы, обеспечивающие и высокую урожайность и качество сельхозкультур.

Кроме того, компанией была презентована уникальная технология применения фосфогипса в дорожном строительстве. Она позволяет уже несколько лет эффективно использовать фосфогипс в качестве эффективного материала для строительства дорог различных категорий.

Напомним, что в Ленобласти ФосАгро продолжает наращивать энергоэффективность и модернизировать производства. За десять лет присутствия в городе Волхове Ленинградской области компания не только инвестировала в производство, создала новые рабочие места, но и реализовала социальные и благотворительные проекты для поддержки образования, духовности, спорта, медицины, экологии, а также способствовала созданию комфортной городской среды.