Предприятия ФосАгро стали лауреатами Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли».
В частности, АО «Апатит» одержало победу в номинации «Предприятие устойчивого развития». Цель конкурса — популяризация принципов устойчивого развития и продвижение лучших практик, обеспечивающих высокий уровень защиты природной среды, охраны здоровья работников и формирование информационной открытости. Для определения лауреатов независимые эксперты провели глубокий анализ деятельности предприятий.
Подведение итогов конкурса было приурочено к юбилейному съезду Российского Союза химиков (РСХ). Отраслевой союз объединяет 350 компаний химпрома, и в этом году отметил свое 25-летие. Съезд РСХ стал одним из ключевых событий деловой программы Международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2022».
Председатель совета директоров ФосАгро Виктор Черепов поздравил РСХ с юбилеем и обратил внимание на то, что у ФосАгро долгая история в составе отраслевого союза. Он также выразил благодарность за поддержку, которую союз оказал за эти годы в реализации проектов компании.
На выставке компания «ФосАгро» представила широкий ассортимент своей продукции для отечественных аграриев, включающий 55 марок минеральных удобрений, инновационные продукты и цифровые сервисы, обеспечивающие и высокую урожайность и качество сельхозкультур.
Кроме того, компанией была презентована уникальная технология применения фосфогипса в дорожном строительстве. Она позволяет уже несколько лет эффективно использовать фосфогипс в качестве эффективного материала для строительства дорог различных категорий.
Напомним, что в Ленобласти ФосАгро продолжает наращивать энергоэффективность и модернизировать производства. За десять лет присутствия в городе Волхове Ленинградской области компания не только инвестировала в производство, создала новые рабочие места, но и реализовала социальные и благотворительные проекты для поддержки образования, духовности, спорта, медицины, экологии, а также способствовала созданию комфортной городской среды.