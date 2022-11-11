Голикова предложила запретить несовершеннолетним делать аборты без согласия родителей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву изучить вопрос целесообразности введения запрета на аборт для подростков в возрасте 15-18 лет без согласия родителей.
Об этом говорится в протоколе поручений Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ. В документе также предлагается подумать об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования.
Голикова также поручила проработать вопрос о возможности госпитализировать женщин, которые планируют аборт, и женщин, сохраняющих беременность, в раздельные палаты.
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11.11.2022 32
Напомним, что, согласно действующему законодательству, согласие на аборт требуется получать подросткам младше 15 лет.