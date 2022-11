В Госдуме предложили запретить компьютерные игры с пропагандой ЛГБТ и насилия

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, предложила ко второму чтению законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений несколько поправок, которые запрещают видеоигры, демонстрирующие ЛГБТ-отношения и акты насилия.

По ее словам, нововведение позволит обеспечить безопасность контента компьютерных игр для здоровья населения и провести профилактику совершения опасных для общества деяний под влиянием игрового контента.

Запрет косается игр Assassin’s Creed и The Last of us, а также Dragon аge, Life is strange, Fallout, Apex legends, RimWorld, Overwatch, Le crime du parking и The Sims 3.

Поправки, предложенные Лантратовой, также предусматривают введение ответственности за распространение запрещенных видеоигр. За нарушение гражданам может грозить штраф до 400 тыс. руб., юридическим лицам — до 5 млн руб.