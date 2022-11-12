Новый температурный рекорд зафиксировали в Петербурге в субботу

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2008 году.
Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале, в субботу , 12 ноября, в городе был зарегистрирован новый температурный рекорд.
Днем в 06:00 воздух прогрелся до +11,2 градусов, что на 0,4° выше прежнего достижения.
Отмечается, что циклон «Филомена» продолжит нагревать воздух в Северной столице.
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12.11.2022 13