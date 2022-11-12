Солнце спряталось от петербуржцев на первые 10 дней ноября

Климатическая норма для Северной столицы по продолжительности солнечного сияния в ноябре составляет 23 часа.

По словам главного синоптика города Александра Колесова в телеграм-канале, впервые за долгое время за первые 10 дней ноября в Петербурге не было солнца.

Схожие погодные условия наблюдались лишь дважды: в 1967 и в 1984 годах.

— Больше первую декаду ноября в Санкт-Петербурге и отметить нечем. Температура воздуха из-за похолодания в середине декады не стала высокой, — отметил Колесов. отметил Виктор Черепов