Солнце спряталось от петербуржцев на первые 10 дней ноября

Климатическая норма для Северной столицы по продолжительности солнечного сияния в ноябре составляет 23 часа.
По словам главного синоптика города Александра Колесова в телеграм-канале, впервые за долгое время за первые 10 дней ноября в Петербурге не было солнца.
Схожие погодные условия наблюдались лишь дважды: в 1967 и в 1984 годах.
— Больше первую декаду ноября в Санкт-Петербурге и отметить нечем. Температура воздуха из-за похолодания в середине декады не стала высокой, — отметил Колесов.отметил Виктор Черепов
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21.10.2022 3656