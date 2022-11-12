В Кирове воспитанница детского сада в одном подгузнике ушла на улицу

Автор: Александр Селиванов
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Прокуратура начала проверку инцидента.

По информации местных пабликов в соцсети «ВКонтакте», маленькая девочка в одном подгузнике ушла из частного детского сада в Кирове.

Отмечается, что ребенку всего 1,5 года. На улице ребенка заметили курьер и жительница соседнего дома и занесли к ней в квартиру.

Отмечается, что девочка отсутствовала час, а сотрудники детского сада всё это время её не искали. Ребёнка передали родителям, о его состоянии не сообщается.

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09.11.2022 338
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