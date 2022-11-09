В Кудрово начал работать еще один детский сад

Также в городе завершается строительство школы на 1000 мест

«Правительство области планомерно решает проблему дефицита соцобъектов в городах новостроек. В следующем году планируем построить восемь детсадов и три школы. Это хорошие темпы, но мы понимаем, что этого недостаточно. Будем привлекать инфраструктурные кредиты и облигации», ― отметил сегодня, 9 ноября, в ходе рабочей поездки губернатор Ленинградской области.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.

«Окна нового садика выходят на площадку соседнего детского сада, открытого чуть раньше. Всего в одном дворе уже работают три детских сада, а в начале 2023 откроется и новая школа», — отметил Александр Юрьевич.