Теперь он будет работать ежедневно с 09:00 до 23:00.
Дом книги – это знаменитая визитная карточка нашего города. Он известен во всем мире. Я благодарен всем, кто помогал в реставрации и обновлении помещений магазина. Напомню, что даже во время блокады Ленинграда он не прекращал свою работу, оставаясь символом стойкости и мужества ленинградцев. В современном обновленном магазине можно будет не только приобрести книги – здесь будут проходить встречи с писателями и издателямиГубернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия
Как отмечает президент Российского книжного союза Сергей Степашин, в это тяжелое время петербуржцам и гостям города действительно необходимы подобные праздники.