Обновленный Дом книги на Невском получил статус дворца

Автор: Анастасия Щербакова
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Теперь он будет работать ежедневно с 09:00 до 23:00.

Дом книги – это знаменитая визитная карточка нашего города. Он известен во всем мире. Я благодарен всем, кто помогал в реставрации и обновлении помещений магазина. Напомню, что даже во время блокады Ленинграда он не прекращал свою работу, оставаясь символом стойкости и мужества ленинградцев. В современном обновленном магазине можно будет не только приобрести книги – здесь будут проходить встречи с писателями и издателямиГубернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия

Как отмечает президент Российского книжного союза Сергей Степашин, в это тяжелое время петербуржцам и гостям города действительно необходимы подобные праздники.

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Фото: Дмитрий Фуфаев/«Петербургский дневник»
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