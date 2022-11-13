Теперь он будет работать ежедневно с 09:00 до 23:00.

Дом книги – это знаменитая визитная карточка нашего города. Он известен во всем мире. Я благодарен всем, кто помогал в реставрации и обновлении помещений магазина. Напомню, что даже во время блокады Ленинграда он не прекращал свою работу, оставаясь символом стойкости и мужества ленинградцев. В современном обновленном магазине можно будет не только приобрести книги – здесь будут проходить встречи с писателями и издателями Губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия