Пожилую женщину пытался обмануть мошенник.

12 ноября жительнице Пушкина позвонил человек, представившийся «менеджером банка», и стал утверждать, что ее деньги якобы в опасности. Он настаивал на том, чтобы пенсионерка перевела их на «безопасный счет».

Женщина уже попыталась было это сделать, но у банкомата ее остановил настоящий сотрудник банка, случайно услышавший разговор. Как сообщает Piter.tv, мужчина рассказал пенсионерке, что работники финансовых организаций не звонят своим клиентам, тем более с подобными просьбами. По его совету пенсионерка обратилась в полицию и написала заявление.