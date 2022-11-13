ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Сергей Фомин.





В ходе обороны одного из стратегически важных

населенных пунктов подполковник Сергей Фомин

вместе со своим личным составом обеспечивал всеми

видами связи группировку ВС РФ. Несмотря на

ожесточенные бои за город и смертельную опасность,

российский офицер, проявляя высокий уровень

профессионализма, своевременно выполнил

развертывание специальной техники и наладил

бесперебойную работу пункта управления.

Организованная подполковником Фоминым

непрерывная связь позволила командованию в

условиях резко меняющейся обстановки вовремя

произвести перегруппировку войск, укрепить оборону

на наиболее опасном участке фронта и не допустить

прорыва сил противника.