ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Сергей Фомин.
В ходе обороны одного из стратегически важных
населенных пунктов подполковник Сергей Фомин
вместе со своим личным составом обеспечивал всеми
видами связи группировку ВС РФ. Несмотря на
ожесточенные бои за город и смертельную опасность,
российский офицер, проявляя высокий уровень
профессионализма, своевременно выполнил
развертывание специальной техники и наладил
бесперебойную работу пункта управления.
Организованная подполковником Фоминым
непрерывная связь позволила командованию в
условиях резко меняющейся обстановки вовремя
произвести перегруппировку войск, укрепить оборону
на наиболее опасном участке фронта и не допустить
прорыва сил противника.