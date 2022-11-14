Жители Кингисеппа помогли наколоть дров отцу двух участников спецоперации

Жители Кингисеппа в Ленобласти накололи дрова мужчине, у которого два сына участвуют в спецоперации на Украине.

За помощью обратился один из сыновей, который сейчас находится в зоне СВО. Он очень беспокоился за отца, который остался дома один на зимовку. Неравнодушные жители за два часа управились с просьбой и накололи для мужчины дрова, рассказали организаторы помощи из «Лаборатории идей» Дома культуры Кингисеппа.

Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике Ленобласти