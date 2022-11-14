В Ленобласти на реабилитацию привезут медвежат, брошенных матерью под Новосибирском

Центр спасения диких животных «Велес» в Ленобласти возьмет на реабилитацию двух медвежат, спасенных в Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе Минприроды Новосибирской области, в сентябре двое медвежат остались без матери и побирались у ближайших к лесу домов. Животным пыталась помочь волонтер, но затем брата с сестрой поместили в приюты.

Медвежатам оказали ветеринарную помощь и поставили все необходимые прививки.

Фото: минприроды Новосибирской области

14 ноября Яшу и Мишель отправят авиарейсом в Ленобласть. В «Велесе» их будут готовить к самостоятельной жизни. Когда животные всему научатся, их выпустят в дикую природу.