Петербургское такси стало пользоваться меньшим спросом

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Некоторые сервисы такси стали внедрять новые тарифы, предлагая пассажирам самим назначать цену за поездку.

Как сообщает издание «Деловой Петербург», жители Северной столицы начали экономить на такси. В большей степени сократилось количество поездок в бизнес-классе и корпоративных перевозок.

Несмотря на введение новых тарифов большинство пассажиров по-прежнему предпочитает привычную автоматическую систему ценообразования.

Отмечается, что ситуацию усугубляет увеличение стоимости обслуживания автомобиля, из-за чего содержание и ремонт автопарка стали обходиться дороже.

Вам будет интересно
Каршеринг дорожает быстрее поездки на такси
Подорожание автомобилей и издержки на обслуживание личных машин вынуждают жителей России все чаще пользоваться каршерингом. Так, за 9 месяцев нынешнего года...
31.10.2022 188
Автор