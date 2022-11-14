Петербургское такси стало пользоваться меньшим спросом

Некоторые сервисы такси стали внедрять новые тарифы, предлагая пассажирам самим назначать цену за поездку.
Как сообщает издание «Деловой Петербург», жители Северной столицы начали экономить на такси. В большей степени сократилось количество поездок в бизнес-классе и корпоративных перевозок.
Несмотря на введение новых тарифов большинство пассажиров по-прежнему предпочитает привычную автоматическую систему ценообразования.
Отмечается, что ситуацию усугубляет увеличение стоимости обслуживания автомобиля, из-за чего содержание и ремонт автопарка стали обходиться дороже.
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31.10.2022 188