Готовится прибавка к пенсии в 2400 рублей для некоторых категорий пенсионеров

Прибавка может быть назначена независимо от статуса трудоустроенности человека.

Пенсионеры, ухаживающие за родственниками, уже с декабря этого года смогут оформить себе прибавку к пенсии в две тысячи четыреста рублей. Об этом сказала изданию Primpress юрист Ирина Сивакова.

Для получения такой компенсационной выплаты до конца нынешнего месяца нужно подать заявление в Пенсионный фонд России. Прибавка может быть назначена независимо от статуса трудоустроенности человека. Работающие пенсионеры тоже могут претендовать на доплату, но в этом случае она не будет индексироваться с годами.

Юрист уточнила, что пенсионерам требуется доказать, что их близкий родственник находится у них на иждивении. Практика в судах РФ показывает: иждивенцем пенсионера может оказаться и человек с доходом. Тогда следует подтвердить, что этому человеку нужна помощь.