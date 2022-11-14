Доля объявлений о срочной продаже недвижимости в Санкт-Петербурге достигла максимума за три года. Найти покупателей как можно скорее рассчитывают 12,5 тыс. собственников.

Еще в марте 2022 года таких объявлений было меньше на 85%. За последние три года показатель возрос почти на 30%.

Как сообщает РБК, помимо Санкт-Петербурга аналогичная ситуация складывается в других крупных городах и регионах России. Лидерами по числу объявлений о срочной продаже квартир являются Краснодар, Подмосковье и Москва.