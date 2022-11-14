Заяц ломился в двери торгового комплекса в Петербурге

Видимо, пушистый хулиган не успел вовремя пошопиться.

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В паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором заяц ломился в двери закрывшегося на ночь ТРК «Континент».

Когда косой заместил за собой слежку, то убежал в направлении Витебского проспекта.

К счастью или сожалению маленькому любителю шопинга не удалось проникнуть в ТРК.