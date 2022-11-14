В Дворцовом парке Гатчины полным ходом идет реставрация

В Дворцовом парке Гатчины в Ленобласти развернулись масштабные реставрационные работы трех объектов — Чесменского обелиска, Горбатого моста и Павильона Орла.
Работы планируется завершить в ближайшее время.
Фото: комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти
При реставрации Чесменского обелиска специалисты проделали колоссальную работу по поиску и подбору камня по цвету, работы уже практически завершены. В павильоне реставраторы воссоздают лепнину XVIII века и утраченную скульптуру орла с вензелем Павла I. На Горбатом мосту укрепляют устои, реставрируют каменную кладку и архитектурные элементы.
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09.11.2022 155