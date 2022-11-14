Фото: пассажир из Ферганы пытался провезти 2500 сим-карт через Пулково

По информации ivbg.ru, уроженец Узбекистана прибыл на рейсе Фергана-Санкт-Петербург и выбрал зеленый коридор, сообщив, что не имеет товаров, подлежащих декларированию.

Сотрудники Пулковской таможни проверили его ручную кладь и нашли в ней 12 коробок с сим-картами. Всего 2500 штук.

Пассажир сообщил, что коробки с сим-картами привез по просьбе знакомого. А сам хотел просто погулять по Санкт-Петербургу. Составлен протокол о «недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Фото: пресс-служба СЗТУ