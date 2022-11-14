Муниципалитетам Ленобласти приказано ускорить подготовку к зиме

Губернатор 47 региона поручил главам районов к началу «календарной» зимы обеспечить полную готовность техники и специалистов.

«Необходимо максимально быстро, до 1 декабря, заключить контракты на зимнее содержание муниципальных территорий, закупки соли и песка, не должно оставаться «белых пятен», где нет ответственных за уборку. Также должен быть создан мобильный отряд техники дорожного комитета, который можно будет оперативно направлять в районы после сильных снегопадов», — отметил Александр Дрозденко.

На данный момент, как рассказали в администрации Ленобласти, работа по подготовке к зиме полностью завершена в 50 муниципальных образованиях региона. Учитывая опыт предыдущих снежных зим, в области размещено пять снегоприемных пунктов – в Ломоносовском, Гатчинском и Тосненском районах.

Напомним, что федеральные трассы от снега убирает Росавтодор, региональные — «Ленавтодор», муниципальные дороги, тротуары, общественные территории, площади, тротуары — подрядные организации по муниципальным контрактам, придомовые территории — УК, ТСЖ, ЖСК. За коммерческие территории отвечают их собственники либо арендаторы.

Комитет ЖКХ Ленобласти напомнил, что рабочая смена дворников в снегопады должна начинаться минимум с 5 часов утра, чтобы к моменту выхода людей на работу основные пешеходные пути были уже расчищены.

Обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.